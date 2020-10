Женщины-заключенные из исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле сшили ветеранам теплую одежду, пишет ИА «Уральский меридиан».

Сотрудники воспитательного отдела по работе с заключенными передали подарки ветеранам труда, труженикам тыла, военным ветеранам и участникам боевых действий. ИК №6 участвует в нескольких благотворительных проектах, направленных на помощь пожилым людям и детям с хроническими и тяжелыми заболеваниями. Напомним, в конце лета в ИК №6 Нижнего Тагила перепели песню группы Rammstein на русском языке. В женской колонии Нижнего Тагила перепели Rammstein на русский лад

Related news: В женской колонии Нижнего Тагила перепели Rammstein на русский лад

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter