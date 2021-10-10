Автограф от Евгения Куйвашева получил девятиклассник-коллекционер из Кушвы

Автограф от Евгения Куйвашева получил девятиклассник-коллекционер из Кушвы
Автограф от Евгения Куйвашева получил девятиклассник-коллекционер из Кушвы
Сегодня, 13:43ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Ученик девятого класса Денис Потапов из Кушвы получил автограф от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С данной просьбой юноша обратился к главе региона на «прямой линии», которая прошла в сентябре текущего года.

На данный момент у Дениса свыше 50 автографов знаменитостей. Среди них и автограф Ангелы Меркель, и фрейлины королевы Елизаветы II, и Владислава Третьяка, и Павла Дацюка, а также единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

По словам Евгения Куйвашева, он расписался на фотографии с Домом Севастьянова, после чего отправил молодому человеку. По большей части Денис пишет письма, в ответ получая открытку с подписью. Однако отвечают коллекционеру не все.

Сфотографироваться меня люди часто просят. А вот автограф еще не просили — я же не звезда. Но для коллекции я, конечно, расписался,сообщил глава региона на своей личной странице в Instagram.

Фото:личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений КуйвашевавтографКушва
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы