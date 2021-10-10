Автограф от Евгения Куйвашева получил девятиклассник-коллекционер из Кушвы

Ученик девятого класса Денис Потапов из Кушвы получил автограф от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С данной просьбой юноша обратился к главе региона на «прямой линии», которая прошла в сентябре текущего года.

На данный момент у Дениса свыше 50 автографов знаменитостей. Среди них и автограф Ангелы Меркель, и фрейлины королевы Елизаветы II, и Владислава Третьяка, и Павла Дацюка, а также единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. По словам Евгения Куйвашева, он расписался на фотографии с Домом Севастьянова, после чего отправил молодому человеку. По большей части Денис пишет письма, в ответ получая открытку с подписью. Однако отвечают коллекционеру не все. Сфотографироваться меня люди часто просят. А вот автограф еще не просили — я же не звезда. Но для коллекции я, конечно, расписался,сообщил глава региона на своей личной странице в Instagram. Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

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