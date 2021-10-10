Родители отказались выяснять обстоятельства гибели срочника под Нижним Тагилом

Официальной версией гибели срочника Ивана Катлинских из Тюмени считается смертельное поражение электрическим током во время учений под Нижним Тагилом. Знакомые солдата говорят о том, что не все на его родине верят в версию военных, но родители решили оставить все как есть.

Родители погибшего военнослужащего Ивана Катлинских отказались от дальнейшего расследования и проведения судмедэкспертизы, которая позволила бы точно установить время смерти их сына, сообщает E1. Родственники пояснили, что никакие экспертизы уже не вернут их сына, официальная версия гибели Катлинских от удара электрическим током всех устраивает. Экспертиза стоит достаточно недешево, она не сможет воскресить Ивана,рассказали родственники погибшего солдата. Впервые, сомнения в официальной версии случившегося возникли после того, как военные сначала заявили, что солдат сбежал из части с оружием, а потом рассказали, что военнослужащий потерялся на учениях в лесу. Напомним, в воинской части РВСН под Нижним Тагилом с промежутком в сутки погибли двое военнослужащих-срочников. 20-летний Иван Катлинских заблудился в лесу на учениях и попытался влезть на столб ЛЭП, чтобы сориентироваться. Солдат получил смертельный удар током. На другой день 19-летний Михаил Пащчук был найден мертвым, рядом с военнослужащим лежал автомат. Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом

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