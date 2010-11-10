Биржа труда для верующих трезвенников появится на Среднем Урале
10 ноября 2010, 16:32ОбществоАнка
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На Среднем Урале появиться биржа труда для верующих трезвенников.
Создают ее в Каменске-Уральском. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, проект предполагает соединять трезвенников-работодателей и трезвенников-работников. Организаторы предлагают сотрудничество верующим трезвенникам - православным, а также последователям других традиционных конфессий, отмечает Интерфакс.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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