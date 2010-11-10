Биржа труда для верующих трезвенников появится на Среднем Урале

Создают ее в Каменске-Уральском. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, проект предполагает соединять трезвенников-работодателей и трезвенников-работников. Организаторы предлагают сотрудничество верующим трезвенникам - православным, а также последователям других традиционных конфессий, отмечает Интерфакс.