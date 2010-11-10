Глава МВД призвал в праздник вспомнить о погибших милиционерах
10 ноября 2010, 16:57ОбществоАнка
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В этом году в России погибли 358 милиционеров.
По данным пресс-службы УВД Нижнего Тагила за последние 20 лет при исполнении служебных обязанностей погибли 39 сотрудников Нижнетагильского гарнизона милиции. Так, в этом году в школе № 66 открылась мемориальная доска выпускника Сергея Гельда, погибшего при исполнении служебных обязанностей 3 октября 2000 года в Чеченской республике. РБК отмечает, что в этом году День милиции отмечается в последний раз. Уже со следующего года он станет Профессиональным праздником МВД России.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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