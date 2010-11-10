Глава МВД призвал в праздник вспомнить о погибших милиционерах

По данным пресс-службы УВД Нижнего Тагила за последние 20 лет при исполнении служебных обязанностей погибли 39 сотрудников Нижнетагильского гарнизона милиции. Так, в этом году в школе № 66 открылась мемориальная доска выпускника Сергея Гельда, погибшего при исполнении служебных обязанностей 3 октября 2000 года в Чеченской республике. РБК отмечает, что в этом году День милиции отмечается в последний раз. Уже со следующего года он станет Профессиональным праздником МВД России.