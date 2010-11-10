Госдума ужесточит наказание за покушения на журналистов

Сотрудники СМИ будут приравнены к государственным и общественнымдеятелям, за посягательство на жизнь которых в настоящее времяпредусмотрено уголовное наказание на срок от 12 до 20 лет лишениясвободы или пожизненное заключение, пишет « РБК ».

Президент России Дмитрий Медведев уверен, что журналисты в силуобщественной значимости их труда нуждаются в защите государства сильнее,чем представители других профессий. На встрече с журналистами 8 ноябряон упомянул, что в «Твиттере» его упрекают за внимание только кпреступлению против Олега Кашина, в то время как преступления происходятежедневно. «Я сделал это намеренно, потому что журналисты - люди,которые находятся в зоне повышенного риска», - объяснил главагосударства.