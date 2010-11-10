Госдума ужесточит наказание за покушения на журналистов
10 ноября 2010, 07:19ОбществоОльга
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Зверское избиение обозревателя «Коммерсанта» Олега Кашина, вероятно, форсирует процесс внесения поправок в УК, ужесточающих ответственность за нападение на журналистов и воспрепятствование их законной деятельности, сообщает «Интерфакс».
Сотрудники СМИ будут приравнены к государственным и общественнымдеятелям, за посягательство на жизнь которых в настоящее времяпредусмотрено уголовное наказание на срок от 12 до 20 лет лишениясвободы или пожизненное заключение, пишет «РБК».
Президент России Дмитрий Медведев уверен, что журналисты в силуобщественной значимости их труда нуждаются в защите государства сильнее,чем представители других профессий. На встрече с журналистами 8 ноябряон упомянул, что в «Твиттере» его упрекают за внимание только кпреступлению против Олега Кашина, в то время как преступления происходятежедневно. «Я сделал это намеренно, потому что журналисты - люди,которые находятся в зоне повышенного риска», - объяснил главагосударства.
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