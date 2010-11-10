Губернатор обсудит с блогерами развитие информационных технологий

В числе тем для обсуждения значится развитие информационных технологий. Кгубернатору приглашено восемь человек - активисты блогосферы:журналисты, музыканты, общественные деятели.В списке приглашенных председатель Союза журналистов Свердловскойобласти Дмитрий Полянин, глава екатеринбургского фонда «Город безнаркотиков»Евгений Ройзман, драматург Николай Коляда, музыкант группы«Чайф» Владимир Бегунов, сообщает 66.ru.