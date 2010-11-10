Губернатор обсудит с блогерами развитие информационных технологий
10 ноября 2010, 10:59ОбществоОльга
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На 13 ноября запланирована встреча губернатора Свердловской области Александра Мишарина с активными блогерами.
В числе тем для обсуждения значится развитие информационных технологий. Кгубернатору приглашено восемь человек - активисты блогосферы:журналисты, музыканты, общественные деятели.В списке приглашенных председатель Союза журналистов Свердловскойобласти Дмитрий Полянин, глава екатеринбургского фонда «Город безнаркотиков»Евгений Ройзман, драматург Николай Коляда, музыкант группы«Чайф» Владимир Бегунов, сообщает 66.ru.
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