Колыма оказалась в числе интернет-продвинутых регионов РФ

В Магаданской области интернетом пользуется более 50 % населения. Всегопо России немного таких регионов: Москва, Петербург, Ханты- Мансийскийокруг, Московская, Мурманская и Сахалинская области, Камчатский край,сообщает ИТАР-ТАСС .

Популярность интернета как источника информации можно объяснитьгеографической изолированностью региона. В то же время основнымпрепятствием дальнейшего распространения сети интернет на Колымерегиональные провайдеры называют дороговизну спутниковых каналов.