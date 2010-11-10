Колыма оказалась в числе интернет-продвинутых регионов РФ
10 ноября 2010, 10:28ОбществоОльга
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Колыма вошла в федеральный рейтинг регионов, где наиболее активно расширяется сеть коммуникационных технологий.
В Магаданской области интернетом пользуется более 50 % населения. Всегопо России немного таких регионов: Москва, Петербург, Ханты- Мансийскийокруг, Московская, Мурманская и Сахалинская области, Камчатский край,сообщает ИТАР-ТАСС.
Популярность интернета как источника информации можно объяснитьгеографической изолированностью региона. В то же время основнымпрепятствием дальнейшего распространения сети интернет на Колымерегиональные провайдеры называют дороговизну спутниковых каналов.
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