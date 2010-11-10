Мигранты перевели из России 19 миллиардов долларов за год

В 2009 году они перевели из страны 18,6 миллиарда долларов, сообщается в докладе Всемирного банка «Миграция и денежные переводы: статистический справочник за 2011 год». Лидером по объему переводов стали США - из них было переведено в общей сложности 48,3 миллиарда долларов. На втором месте оказалась Саудовская Аравия, из которой было переведено 26 миллиардов долларов, на третьем - Швейцария (19,6 миллиарда). Пятую строчку заняла Германия с объемом переводов в 15,9 миллиарда долларов. Крупнейшими получателями денежных переводов, как считает Всемирный банк, стали Индия, Китай, Мексика, Филиппины и Франция. Кроме того, согласно докладу Всемирного банка, Россия также заняла второе место в мире после США по числу прибывающих мигрантов. За Россией следует Германия, Саудовская Аравия и Канада.