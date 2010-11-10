На питании дошкольников экономят

К такому выводу пришла комиссия по социальной политике нижнетагильской городской думы. Сегодня в Нижнем Тагиле действуют 132 дошкольных учреждения. Их посещают 16 тысяч детей. Продукты в детсады поставляют 13 организаций. На питание одного ребенка в городском бюджете заложено 67 рублей в день. Но по факту эта цифра оказывается меньше - детские сады тратят от 50-ти до 54-х рублей на ребёнка в день. Депутаты пришли к выводу, что недопустимо экономить на детском питании. Как отметили в аппарате думы, на следующем заседании комиссии к диалогу пригласят руководителей ДОУ.