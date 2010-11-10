Не менее 9-ти миллиардов рублей будет потрачено на строительство и ремонт дорог в регионе

По его словам, оставшуюся сумму выделит федеральный центр. Вместе с тем, областным Минтрансом изыскиваются способы к снижению издержек. Так, на некоторых участках применен асфальт с использованием нанотехнологий — сейчас ведется мониторинг на предмет изучения сильных и слабых сторон этого покрытия. Если все пройдет как надо, особо прочное покрытие будет применяться повсеместно. Кроме того, несколько подрядчиков, попытавшихся сэкономить, обманули лишь себя — их заставят перекладывать асфальт, не прошедший приемку, за свой счет.