Не менее 9-ти миллиардов рублей будет потрачено на строительство и ремонт дорог в регионе
10 ноября 2010, 16:24ОбществоАнка
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Затраты на строительство и ремонт дорог в Свердловской области в 2011 году составят не менее девяти миллиардов рублей, лишь пять миллиардов из которых выделит регион, — заявил ИТАР-ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Сергей Швиндт.
По его словам, оставшуюся сумму выделит федеральный центр. Вместе с тем, областным Минтрансом изыскиваются способы к снижению издержек. Так, на некоторых участках применен асфальт с использованием нанотехнологий — сейчас ведется мониторинг на предмет изучения сильных и слабых сторон этого покрытия. Если все пройдет как надо, особо прочное покрытие будет применяться повсеместно. Кроме того, несколько подрядчиков, попытавшихся сэкономить, обманули лишь себя — их заставят перекладывать асфальт, не прошедший приемку, за свой счет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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