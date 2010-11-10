Некачественное масло попало на тагильские прилавки по недосмотру производителей

Напомним, накануне эксперты нижнетагильского отдела Роспотребнадзора обнаружили в тагильских магазинах некачественное масло, произведённое в городе Берёзовский. Вопреки обещаниям этикетки, в продукте содержались растительные жиры. Партию из продажи изъяли. А выяснить, виновен ли производитель в низком качестве продукта, или масло кто-то подделал, должен был отдел Роспотребнадзора в Березовском. Не дождавшись ответа коллег, нижнетагильские специалисты сами обратились с этим вопросом к производителю. Выяснилось, что на предприятие летом пришло некачественное сырьё. Но узнали производители об этом только когда «несливочное» масло попало в магазины. Однако отзывать партию изготовители не стали. На предприятии пообещали усилить контроль над качеством продукции. Что касается Березовского отдела Роспотребнадзора, то, как рассказала нам главный специалист-эксперт нижнетагильского отдела Елена Старикова, там ей ответили, что предприятие-производитель масла на хорошем счету и претензий к качеству продукции нет.