Постельное белье получили в подарок малыши из Дома ребенка

Активисты проекта организовали сбор средств для пошива белья. Собранныхсредств хватило на 45 комплектов детского постельного белья, котороебыло заранее заказано на швейной фабрике. Также малыши получили вподарок 45 ползунков на пуговках, детские носочки и подгузники.

Персонал Дома ребенка №7 очень благодарил всех благотворителей, которыеоткликнулись на акцию. Проект «Русская Демография» еще раз хочет назватьимена этих добрых людей: Наталья, Михаил Иосифович Аршанский, МашаОсеева, магазин «Новый дом» и директор Екатерина, Валя Станкеева,Татьяна, Лиля Корнева, Екатерина Мелешкина, Елена Колесникова.