Повышенной напряженности горного массива Естюнинского подземного месторождения не наблюдалось

Как отмечает департамент по связям со СМИ Евраза, для проведения замеров используются современные сейсмологические станции, которые позволяют проводить мониторинг сразу в нескольких точках горного массива: на подземных горизонтах и на поверхности. Также в случае необходимости осуществляются замеры напряженно-деформированного состояния горных пород при помощи современного акустического прибора ГС-01. Согласно полученным данным принимается решение о продолжении или приостановке добычных или проходческих работ в шахте. Кроме того, как отмечает доктор технических наук - сотрудник института горного дела Уральского отделения РАН Альберт Зубков, в 2011 году ожидается снижение уровня напряжения горного массива.