Ремни безопасности станут обязательными для всех

Ранее игнорировать ремни безопасности, согласно Правилам дорожногодвижения, могли инструкторы, обучающие вождению, во время занятий сучеником. Также в населенных пунктах водители и пассажиры автомобилейоперативных служб, имеющих специальную цветографическую окраску.

Как сообщается на официальном сайтеГосавтоинспекции МВД России,поправка будет принята с целью сохранения жизни и здоровья водителя,отметил заместитель начальника Департамента обеспечения безопасностидорожного движения РФ генерал-майор милиции Владимир Кузин.

«Ведь многочисленные исследования, проведенные как в России, так и зарубежом показали высокую эффективность ремней безопасности, которыепрактически на 50% снижают тяжесть последствий при ДТП», - сказал Кузин.По его словам, в последнее время, подавляющее большинство российскихводителей пристегиваются.