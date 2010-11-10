Россия признана самой курящей страной

В докладе, представленным в Минздравсоцразвития, говорится, что наша страна занимает первое место по числу курильщиков. Оказалось, что в России курят более 60% мужчин и около 22% женщин. ВОЗ насчитала в нашей стране 44 миллиона взрослых курильщиков, а это 40% населения. Напомним, 1 октября премьер-министр Владимир Путин подписал концепцию по борьбе с курением. Документ рассчитан на пять лет (до 2015 г.) и призван сократить потребление табака в стране на 10% - 15%. Ограничительные меры предполагается вводить поэтапно. В итоге будет наложен полный запрет на курение на рабочих местах, в помещениях организаций общественного питания. Коснется нововведение и всех видов городского и пригородного транспорта. Уже со следующего года в России должен быть введен полный запрет рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий. А до 2015 г. предполагается постепенно поднимать акцизы на все виды табачных изделий до европейского уровня, до 200 - 300 руб. за пачку.