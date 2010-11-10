Россияне будут ездить на «ё-мобилях»
10 ноября 2010, 16:16ОбществоАнка
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Благодаря автомобильному проекту Михаила Прохорова исчезновение из письменной русской речи буквы «ё» теперь уже точно не грозит.
Как отмечает РБК daily, неожиданное название для нового электрического автосемейства, состоящее из одной этой буквы, вышло емким, свежим и запоминающимся. Принцип работы ё-мобиля напоминает технологию, реализованную Chevrolet Volt, который американцы предлагают называть исключительно электромобилем. Вместе с тем система по-своему оригинальна: в качестве топлива для нее называется природный газ, и она, если верить ее создателям, весьма конкурентоспособна. Анонсированные характеристики «ё» — 3—4 л топлива на 100 км и до 400 км пробега.Остается дождаться начала продаж автомобиля в 2012 году и убедиться, что ООО «Городской автомобиль» уложиться в обещанную цену в 450 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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