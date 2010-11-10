Россияне будут ездить на «ё-мобилях»

Как отмечает РБК daily, неожиданное название для нового электрического автосемейства, состоящее из одной этой буквы, вышло емким, свежим и запоминающимся. Принцип работы ё-мобиля напоминает технологию, реализованную Chevrolet Volt, который американцы предлагают называть исключительно электромобилем. Вместе с тем система по-своему оригинальна: в качестве топлива для нее называется природный газ, и она, если верить ее создателям, весьма конкурентоспособна. Анонсированные характеристики «ё» — 3—4 л топлива на 100 км и до 400 км пробега.Остается дождаться начала продаж автомобиля в 2012 году и убедиться, что ООО «Городской автомобиль» уложиться в обещанную цену в 450 тысяч рублей.