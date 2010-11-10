Свердловские медики смогут получать на 25 тыс. рублей больше

Такие подсчеты проведены в областном минздраве, сообщает АПИ.С 1 декабря 2010 года планируется увеличение фонда стимулированиясотрудников отрасли здравоохранения. Размер стимулирующих выплат сучетом надбавки за стаж работы к 2012 году вырастет с 13,1 % до 30 %.