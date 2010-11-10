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Свердловские медики смогут получать на 25 тыс. рублей больше
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские медики смогут получать на 25 тыс. рублей больше

10 ноября 2010, 07:40ОбществоОльга
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