Свердловские медики смогут получать на 25 тыс. рублей больше
10 ноября 2010, 07:40ОбществоОльга
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При переходе на новую систему оплаты труда за счет увеличения стимулирующих выплат зарплата эффективно работающих сотрудников сферы здравоохранения может повыситься на 10-25 тысяч рублей.
Такие подсчеты проведены в областном минздраве, сообщает АПИ.С 1 декабря 2010 года планируется увеличение фонда стимулированиясотрудников отрасли здравоохранения. Размер стимулирующих выплат сучетом надбавки за стаж работы к 2012 году вырастет с 13,1 % до 30 %.
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