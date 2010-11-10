У жительницы Екатеринбурга отберут амурского тигра
10 ноября 2010, 11:38Общество
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Прокуратура Свердловской области провела проверку по факту содержания амурского тигра «в искусственно созданной среде обитания».
Амурского тигра «в полувольных условиях» содержалажительница Екатеринбурга. Необходимого разрешения на содержание хищника унее нет.
Тигр обитал в клетке размером 4 на 4 метра рядом с нежилым зданием.Полосатый хищник участвовал в шоу-программах одного из развлекательныхцентров в микрорайоне «Пионерский поселок», пишет издание «Вечерниеведомости».
В клетке хищника не соблюдались надлежащие санитарно-ветеринарные изоогигиенические требования, сообщает пресс-служба прокуратурыСвердловской области.
Тигр будет конфискован, в отношении его хозяйки возбужденоадминистративное дело.Напомним, амурский тигр занесен в Красную книгу Российской Федерации.
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