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Как сохранить в микрорайоне Рудника им. III Интернационала детскую поликлинику, решали депутаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Как сохранить в микрорайоне Рудника им. III Интернационала детскую поликлинику, решали депутаты

10 ноября 2013, 14:30ОбществоЕвгения
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