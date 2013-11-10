Как сохранить в микрорайоне Рудника им. III Интернационала детскую поликлинику, решали депутаты

Вопрос реорганизации медучреждения в областном минздраве, которому напрямую сегодня подчиняются все больницы Нижнего Тагила, обсуждается с начала года. В марте обеспокоенные жители получили письменное заверение начальника территориального отдела здравоохранения по Горнозаводскому округу М.В. Новикова, что закрытие детской поликлиники по улице Московская, 10 в 2013 году не планируется. Однако, постепенно дневной стационар, а затем и один из участков стали переводиться в здание на Балакинской, 16.

Председатель депутатской комиссии Владимир Радаев напомнил, когда решался вопрос передачи в областное подчинение учреждений городского здравоохранения, Дума получила заверения Минздрава, что финансирование всех подразделений будет не только сохранено, но и возрастет. А сегодня мы видим, как жители становятся заложниками оптимизации расходов.

Депутат Никита Беркутов поддержал коллегу, отметив, что в свое время было закрыто большое количество детских садов, а сегодня в их восстановление и строительство приходится вкладывать колоссальные средства. В микрорайоне Рудника им. III Интернационала проживает около двух тысяч детей, только что построен новый детский сад, работают три школы, генеральным планом развития города здесь отведен большой участок под индивидуальную жилищную застройку, поэтому и детская, и взрослая поликлиника должны быть сохранены.