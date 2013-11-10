В Нижнем Тагиле опять коммунальная авария: Водоканал не справляется с обязательствами (ФОТО, ВИДЕО)

Кстати, еще во время ремонта Глава Нижнего Тагила Сергей Носов неоднократно предупреждал, что необходимо максимально ответственно подойти к выполнению всех работ на этом участке, в том числе, связанных с коммуникациями. Конкретно Водоканалу говорилось о замене труб с учетом износа на данной территории.

Однако сегодня прорвало трубу с холодной водой, так что можно делать выводы, как Водоканал относится к поручениям мэра. Сергей Константинович уже побывал на месте аварии, взял ситуацию под личный контроль. В данные минуты аварийные службы откачивают воду (трубы проходят под автомагистралью). Сейчас этот участок проезжей части огорожен, и если работы не завершатся до завтрашнего утра, тагильчане, наверняка, попадут в пробку - еще одно последствие коммунального ЧП.

Добавим, ситуацию с халатным отношением к своим обязанностям Водоканала Глава города будет решать на ином уровне - то, как работает организация сейчас, недопустимо.