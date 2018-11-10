Избивавшая сына жительница Каменска-Уральского заплатит 5 тыс. рублей штрафа

9 ноября женщину из Каменска-Уральского, которая била сына и кричала на него из-за непорядка на столе, признали виновной в совершении побоев в отношении члена семьи. Так как несколько лет назад статью о побоях декриминализовали в России, то нерадивая мать отделалась штрафом в размере 5 тыс. рублей. Сына, которого на месяц изъяли из семьи, вернули обратно под честное слово женщины, сообщает «Федерал Пресс».