Награда 3 млн рублей: серийного убийцу бабушек из Екатеринбурга разыскивают 6 лет
Следственные органы двух федеральных округов (Приволжского и Уральского), а также Республики Татарстан продолжают розыск мужчины, подозреваемого в совершении более 30 убийств женщин в возрасте от 75 до 90 лет. За преступника объявлена награда 3 млн рублей.
Согласно материалам уголовного дела в период с 2011 по 2012 год на территории Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Республики Татарстан произошли случаи убийства женщин пожилого возраста, одиноко проживающих в «хрущёвках». Всего оперативники насчитали более 30 смертей.
Преступник под видом сотрудника коммунальных служб втирался к старушкам в доверие, а после проникновения в квартиру, душил их попавшими под руку предметами, например поясом от халата жертвы. Также следователи установили, что целью убийства не было похищение имущества. Несмотря на то, что с момента начала расследования прошло более 6 лет, сотрудники Следственного комитета продолжают розыск подозреваемого.
Убийцей, предположительно, является мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста и худощавого телосложения. Следователи считают, что он имеет криминальный опыт, среднее образование и невысокий социальный статус.
Правоохранительные органы обращаются к гражданам и СМИ с просьбой помочь в установлении местонахождения, либо получении любой информации о преступнике. Её следует сообщать по телефону 8(343)297-71-85 или 8(343)358-71-61. Если гражданин передаст информацию, которая поможет поймать преступника, то получит за это 3 млн рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.