Награда 3 млн рублей: серийного убийцу бабушек из Екатеринбурга разыскивают 6 лет

Согласно материалам уголовного дела в период с 2011 по 2012 год на территории Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Республики Татарстан произошли случаи убийства женщин пожилого возраста, одиноко проживающих в «хрущёвках». Всего оперативники насчитали более 30 смертей.

Преступник под видом сотрудника коммунальных служб втирался к старушкам в доверие, а после проникновения в квартиру, душил их попавшими под руку предметами, например поясом от халата жертвы. Также следователи установили, что целью убийства не было похищение имущества. Несмотря на то, что с момента начала расследования прошло более 6 лет, сотрудники Следственного комитета продолжают розыск подозреваемого.

Убийцей, предположительно, является мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста и худощавого телосложения. Следователи считают, что он имеет криминальный опыт, среднее образование и невысокий социальный статус.