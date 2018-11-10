Прилегающие к Нижнему Тагилу сельские территории будут включены в план ремонта дорог
Сельские территории, прилегающие к Нижнему Тагилу, будут включены в план ремонта дорог на 2019 год.
Администрация города включила в инфраструктурные городские проекты проект по благоустройству сельских территорий. В следующем году ремонты дорог там будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава города подчеркнул, что для того, чтобы эти территории смогли развиваться, нужно создать благоприятные условия для населения.
Уральская деревня должна сохраниться, сказал мэр.
Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, каждый год специалисты администрации города организуют выезд медицинских работников в отдаленные территории для осмотра детей. Так, в ноябре 58 юных жителей Серебрянки прошли обследование врачами-специалистами.
В октябре в селе Серебрянка в рамках проекта «Светлый город» были в дополнение к уже установленным смонтированы 36 светильников наружного освещения.