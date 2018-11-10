Прилегающие к Нижнему Тагилу сельские территории будут включены в план ремонта дорог

Администрация города включила в инфраструктурные городские проекты проект по благоустройству сельских территорий. В следующем году ремонты дорог там будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава города подчеркнул, что для того, чтобы эти территории смогли развиваться, нужно создать благоприятные условия для населения.