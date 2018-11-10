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Прилегающие к Нижнему Тагилу сельские территории будут включены в план ремонта дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Village 630665 1920

Прилегающие к Нижнему Тагилу сельские территории будут включены в план ремонта дорог

Сегодня, 11:18Общество
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