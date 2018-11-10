Пропал из вагончика в лесу: 42-летний свердловчанин разыскивается в Карпинском районе
Сегодня, 18:04ОбществоФото: pxhere.com
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В Карпинском районе разыскивают 42-летнего мужчину, который пропал в период с 4 по 5 ноября из вагончика, расположенного в лесу.
Разыскиваемый Виталий Владимирович Савинов находился в 23 километров от посёлка Княсьпа. До сих пор его местонахождение не установлено.
Рост пропавшего свердловчанина – 170 см. Телосложение – плотное, волосы – короткие тёмные, глаза – тёмные, нос искривлён в правую сторону.
Виталий Савинов был одет в болоньевую куртку черного цвета, брюки камуфляжного цвета, в вязаную шапку чёрного цвета и чёрные ботинки.
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При получении информации о местонахождении Савинова В.В. просим сообщить в наш адрес по телефонам Отдела полиции №32 МО МВД России «Краснотурьинский»: 8 (34383) 3-34-33 - ОУР, 3-40-79 – ДЧ,обращаются к свердловчанам сотрудники полиции.
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