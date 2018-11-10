Пропал из вагончика в лесу: 42-летний свердловчанин разыскивается в Карпинском районе

Разыскиваемый Виталий Владимирович Савинов находился в 23 километров от посёлка Княсьпа. До сих пор его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего свердловчанина – 170 см. Телосложение – плотное, волосы – короткие тёмные, глаза – тёмные, нос искривлён в правую сторону.

Виталий Савинов был одет в болоньевую куртку черного цвета, брюки камуфляжного цвета, в вязаную шапку чёрного цвета и чёрные ботинки.