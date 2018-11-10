Свердловчанин 7 лет не платил за ЖКХ и отсудил у коммунальщиков 720 тыс. рублей

Около 7-ми лет назад Михаил Неуймин приобрёл квартиру в двухэтажном жилом доме в посёлке Щелкун. С первыми морозами в туалете, детской и гостиной комнатах начали расти ледяные образования. А после с потолка полилась вода, стены гнили и покрывались плесенью. Завершали картину сквозные щели в помещении и отсутствие отопления.

Мужчина перестал выплачивать платежи ЖКХ и обратился в приёмную президента. Из Москвы пришёл указ ликвидировать неисправности в доме. Коммунальщики устранили лишь некоторые из них, а квартира Неуймина так и осталась без ремонта. Потому и коммуналку он также не платил.