Свердловчанин 7 лет не платил за ЖКХ и отсудил у коммунальщиков 720 тыс. рублей
В Свердловской области завершился судебный процесс жителя посёлка Щелкун и управляющей компании, обслуживающей его дом. На протяжении 7 лет мужчина не выплачивал коммунальные платежи, а когда УК подала в суд из-за долгов, то направил встречный иск, обвинив коммунальщиков в ненадлежащем содержании дома.
Около 7-ми лет назад Михаил Неуймин приобрёл квартиру в двухэтажном жилом доме в посёлке Щелкун. С первыми морозами в туалете, детской и гостиной комнатах начали расти ледяные образования. А после с потолка полилась вода, стены гнили и покрывались плесенью. Завершали картину сквозные щели в помещении и отсутствие отопления.
Мужчина перестал выплачивать платежи ЖКХ и обратился в приёмную президента. Из Москвы пришёл указ ликвидировать неисправности в доме. Коммунальщики устранили лишь некоторые из них, а квартира Неуймина так и осталась без ремонта. Потому и коммуналку он также не платил.
Управляющая компания обратилась в суд и выиграла его, после чего задолженность по частям снимается с заработной платы свердловчанина. В ответ Михаил подал иск против УК за ненадлежащее содержание дома и выиграл дело. Судья обязал компанию выплатить мужчине 720 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru. Деньги пока что не перечислены, так как ответчик подал апелляцию, но в социальных сетях Неуймина окрестили борцом с системой ЖКХ и народным героем.