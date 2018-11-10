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Свердловчанин 7 лет не платил за ЖКХ и отсудил у коммунальщиков 720 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанин 7 лет не платил за ЖКХ и отсудил у коммунальщиков 720 тыс. рублей

Сегодня, 10:00ОбществоФото: 66.ru
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