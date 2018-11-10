Японские журналисты снимают фильм про Екатеринбург перед ЭКСПО-2025
В Екатеринбурге работают съёмочная группа из Японии. Журналисты изучают процесс подготовки столицы Урала к всемирной выставке ЭКСПО-2025.
Гостям продемонстрировали ЭКСПО-площадку на правом берегу пруда в районе ВИЗ. Также японские журналисты посетили Ельцин Центр, границу Европы и Азии, смотровую площадку ТЦ «Высоцкий», а затем проследовали в ресторан.
Японскую делегацию сопровождал руководитель представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 Константин Пудов. Он рассказал гостям об истории, особенностях и развитии Екатеринбурга. Представитель столицы Урала сообщил, что если уральский мегаполис выиграет гонку за право проведения международного события, то свердловчане пригласят принять участие Японию в ЭКСПО-2025.
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Два дня в городе работает съёмочная группа главного японского телехолдинга NHK . Изучают, как Екатеринбург готовится принять Всемирную выставку, ждём ли мы #Экспо2025, верим ли в победу ?... Верим, ждём, победим !- отвечаю. Показываю им город, регион, предприятия, площадку, зарезервированную под ЭКСПО-парк... да, мы конкуренты с Осакой, но скрывать нам нечего, мы рады гостям и журналистам. Пусть приезжают чаще. И честно рассказывают про Екатеринбург, Урал, Россию. @expo2025russia @ekburg_official #екатеринбург #ekaterinburg #expo2025 #язаэкспо
Публикация от Konstantin Pudov (@konstantin_pudov)
Ранее японские журналисты уже посещали Екатеринбург: как во время ЧМ-2018, так и во время конкурса за право проведения ЭКСПО. Страна-победитель будет назван 23 ноября 2018 года.