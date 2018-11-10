Японские журналисты снимают фильм про Екатеринбург перед ЭКСПО-2025

Гостям продемонстрировали ЭКСПО-площадку на правом берегу пруда в районе ВИЗ. Также японские журналисты посетили Ельцин Центр, границу Европы и Азии, смотровую площадку ТЦ «Высоцкий», а затем проследовали в ресторан.

Японскую делегацию сопровождал руководитель представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 Константин Пудов. Он рассказал гостям об истории, особенностях и развитии Екатеринбурга. Представитель столицы Урала сообщил, что если уральский мегаполис выиграет гонку за право проведения международного события, то свердловчане пригласят принять участие Японию в ЭКСПО-2025.