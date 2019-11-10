Мэр Нижнего Тагила поздравил сотрудников ОВД с их профессиональным праздником

В своем поздравлении мэр Нижнего Тагила отметил, что в праздничный день многие сотрудники ОВД находятся на посту, неся трудную и опасную службу.

На плечах каждого из вас лежит большая ответственность – от ваших действий зависит вера людей в торжество закона и неотвратимость наказания, степень доверия населения государству и органам власти. Уверен, что для вас эти слова наполнены особым смыслом.

Также глава города подчеркнул, что деятельность ОВД направлена на защиту важнейших ценностей общества.

Выполняя свою благородную и почетную миссию, вы оберегаете покой наших граждан, защищаете интересы государства, обеспечиваете общественную стабильность и экономическую устойчивость.