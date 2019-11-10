Мэр Нижнего Тагила поздравил сотрудников ОВД с их профессиональным праздником
Владислав Пинаев поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.
В своем поздравлении мэр Нижнего Тагила отметил, что в праздничный день многие сотрудники ОВД находятся на посту, неся трудную и опасную службу.
На плечах каждого из вас лежит большая ответственность – от ваших действий зависит вера людей в торжество закона и неотвратимость наказания, степень доверия населения государству и органам власти. Уверен, что для вас эти слова наполнены особым смыслом.
Также глава города подчеркнул, что деятельность ОВД направлена на защиту важнейших ценностей общества.
Выполняя свою благородную и почетную миссию, вы оберегаете покой наших граждан, защищаете интересы государства, обеспечиваете общественную стабильность и экономическую устойчивость.
Владислав Пинаев поблагодарил действующих сотрудников органов внутренних дел Нижнего Тагила и ветеранов за профессионализм и мужество, за честную службу на благо города.