Отец обвиняемого в смертельном ДТП екатеринбуржца впервые дал интервью
Отец Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, впервые побеседовал с журналистами.
В новом шоу «Первая передача» на НТВ полковник в отставке заявил, что не сдавал анализы за сына. Также он рассказал, что 4 августа сын отправился к ним домой за водкой.
А где они возьмут водку в пять-шесть утра? Вот он и поехал домой за этим мероприятием. Потому что у нас дома всегда этого навалом, пояснил Васильев-старший.
По поводу присутствия его ДНК в анализах сына, Андрей Васильев сказал, что он брал сосуд в руки, поэтому оно могло быть там обнаружено.
Ничего я не сдавал за сына, никого не подкупал, не подменял, говорит Васильев.
Также отец Владимира Васильева отметил, что его сын не употреблял наркотики и не был алкоголиком.
Напомним, что в анализах Владимира Васильева была обнаружена ДНК его отца. Его вызывали в СК для дачи показаний. Андрей Васильев на данный момент работает в воинской части.