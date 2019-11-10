Отец обвиняемого в смертельном ДТП екатеринбуржца впервые дал интервью

В новом шоу «Первая передача» на НТВ полковник в отставке заявил, что не сдавал анализы за сына. Также он рассказал, что 4 августа сын отправился к ним домой за водкой.

А где они возьмут водку в пять-шесть утра? Вот он и поехал домой за этим мероприятием. Потому что у нас дома всегда этого навалом, пояснил Васильев-старший.

По поводу присутствия его ДНК в анализах сына, Андрей Васильев сказал, что он брал сосуд в руки, поэтому оно могло быть там обнаружено.

Ничего я не сдавал за сына, никого не подкупал, не подменял, говорит Васильев.

Также отец Владимира Васильева отметил, что его сын не употреблял наркотики и не был алкоголиком.