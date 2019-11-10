В Екатеринбурге строители с помощью экскаватора спасли провалившегося под лед пса
Сегодня, 10:17ОбществоФото: Скриншот с видео Е1.ru
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В Екатеринбурге строители вытащили из ледяной воды собаку при помощи ковша экскаватора. Собака 40 минут пыталась выбраться из воды, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Строители приехали ставить технику на стоянку около трех часов ночи и услышали лай. Собака провалилась под лед в 20 метрах от берега на Шарташе.
Один из мужчин рассказал, что пес около 40 минут пытался выбраться. Сначала спасатели пытались подползти к животному с веревкой и вытащить его, затем попытались экскаватором прорубить для собаки во льду путь к берегу. Потом строители приняли решение посадить в ковш экскаватора человека и направить его к собаке. Таким способом удалось вытащить собаку из холодной воды.
Спасение собакиВидео
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Видео: Е1
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