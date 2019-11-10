В Екатеринбурге всех гардеробщиков цирка уволили из-за грязных блузок и мошенничества

Девять старых гардеробщиков были уволены, на их место приняли 18 человек, которым еще предстоит пройти стажировку. Директор цирка Тамара Бортникова рассказала, что сотрудники не соответствовали требованиям, которые к ним предъявляло руководство.

Новые сотрудники готовы приложить усилия, чтобы выглядеть привлекательно: красить губы, делать причёски, надевать чистые блузки. Эти моменты важны для приятного впечатления от посещения цирка.

По ее словам, гардеробщики уходили пить кофе, в то время как в зале находились зрители.

Посетители жаловались. Люди выходят одеваться, стоят, а гардероб закрыт. И даже есть кнопка вызова гардеробщика. Как вы думаете зачем? Затем, что гардеробщик ушёл пить кофе, а люди не могут забрать свои вещи, рассказала Бортникова.

Также директор цирка пояснила, что имелись факты мошенничества. Сотрудники могли не выйти на работу, а зарплату себе насчитывали.

Люди работали много лет без руководителя, как хотели. Я пришла с правилами, а они все не хотят их соблюдать,говорит директор цирка.