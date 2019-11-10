В Нижнем Тагиле несколько домов на ГГМ остались без отопления и горячей воды

Жители домов на Черноисточинском шоссе, Октябрьском и Уральском проспектах, улице Тагилстроевской утром пожаловались на отключение горячей воды и отопления. В ЕДДС рассказали, что авария была устранена и около 12:00 вода начала поступать в дома.