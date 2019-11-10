В Нижнем Тагиле несколько домов на ГГМ остались без отопления и горячей воды
Сегодня, 12:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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10 ноября на ГГМ произошла коммунальная авария, несколько домов остались без отопления и горячей воды, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Жители домов на Черноисточинском шоссе, Октябрьском и Уральском проспектах, улице Тагилстроевской утром пожаловались на отключение горячей воды и отопления. В ЕДДС рассказали, что авария была устранена и около 12:00 вода начала поступать в дома.
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