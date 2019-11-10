В одной из школ Екатеринбурга еду в столовой раскладывали руками
Сегодня, 11:14ОбществоФото: Скриншот с видео Е1.ru
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В Екатеринбурге в столовой раскладывали еду в тарелки руками. Происходящее было снято на видео, автор которого утверждает, что речь идет о школе № 117, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
После того, как появилось видео того, как детям накладывают еду в тарелки руками, в департаменте образования решили заняться проверкой школ. Там пояснили, что на видео запечатлена не сотрудница школьной столовой, а сотрудники поставщика организации питания.
Детям давали сосиску и гречку. Раскладывали руками. Главный повар на заднем плане тоже без перчаток, рассказал автор видео.
В столовой раскладывают еду рукамиВидео
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Видео: Е1
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