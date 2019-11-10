В России могут начать поощрять аккуратных водителей

Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что система может начать работать в тестовом режиме с 2020 года. Он отметил, что, скорее всего, введение системы не потребует спецоборудования.

Регуляторную рамку, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их монетизировать, конечно, ее будет создать значительно сложней, сказал вице-премьер.

Создание системы обсудят в рамках комиссии по безопасности дорожного движения.