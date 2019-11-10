В России могут начать поощрять аккуратных водителей

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В России планируется ввести систему поощрения аккуратного стиля вождения, пишет ТАСС.
Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что система может начать работать в тестовом режиме с 2020 года. Он отметил, что, скорее всего, введение системы не потребует спецоборудования.
Регуляторную рамку, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их монетизировать, конечно, ее будет создать значительно сложней, сказал вице-премьер.
Создание системы обсудят в рамках комиссии по безопасности дорожного движения.
В конце октября Акимов во время встречи с депутатами говорил, что в будущем может появиться система начисления бонусов за аккуратное вождение. Бонусы возможно будет использовать для оплаты штрафов.
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