Депутат гордумы Андрей Пирожков не смог доказать свою негодность для службы в армии

Депутат гордумы Андрей Пирожков проиграл в суде прокуратуре, которая отправляла его в армию, сообщает Е1.

Депутат не сумел доказать право на освобождение от призыва. Чкаловским районным судом было принято решение отклонить заявление Пирожкова, пытавшегося оспорить решение прокуратуры, которая нашла нарушения во время проверки решения призывной комиссии о признании депутата ограниченно годным для службы в армии. По словам Андрея Пирожкова, предоставленные им в военком документы являются подлинными, а преследование происходит из-за отрицательной оценки работы мэра Александра Высокинского, которую высказал депутат. Тогда в интересах мэра даже пытались устроить настоящее представление, отправив делегацию из военкомата вручать мне повестку не домой, а прямо в гордуму, на заседание комиссии,отметил Пирожков. Как рассказал депутат, на данный момент решение суда в силу не вступило и он планирует его обжаловать. Напомним, в конце октября 2019 года прокуратура в ходе проверки выявила возможное отклонения от службы в армии депутата Андрея Пирожкова. В итоге областная призывная комиссия отменила решение районной комиссии об освобождении депутата от службы. Вскоре Пирожков посетил военкомат, где, по его словам, ему отказали в прохождении службы в армии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter