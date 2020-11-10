Депутат гордумы Андрей Пирожков не смог доказать свою негодность для службы в армии

Напомним, в конце октября 2019 года прокуратура в ходе проверки выявила возможное отклонения от службы в армии депутата Андрея Пирожкова. В итоге областная призывная комиссия отменила решение районной комиссии об освобождении депутата от службы. Вскоре Пирожков посетил военкомат, где, по его словам, ему отказали в прохождении службы в армии.