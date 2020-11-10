Екатеринбург назван лучшим торговым городом России

Столица Урала выиграла главный приз в номинации «Лучший торговый город» на конкурсе «Торговля России».
Оргкомитет конкурса рассмотрел 870 заявок участников в десяти номинациях.
По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, город на протяжении многих лет является лидером в России по обеспеченности населения торговыми площадями.
Организатором конкурса выступало Министерство промышленности и торговли России.
Напомним, школьник из Нижнего Тагила победил в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке» и получил один миллион рублей.