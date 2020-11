Екатеринбург назван лучшим торговым городом России

Екатеринбург назвали лучшим торговым городом страны, сообщает пресс-служба администрации города.

Столица Урала выиграла главный приз в номинации «Лучший торговый город» на конкурсе «Торговля России». Оргкомитет конкурса рассмотрел 870 заявок участников в десяти номинациях. По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, город на протяжении многих лет является лидером в России по обеспеченности населения торговыми площадями. Организатором конкурса выступало Министерство промышленности и торговли России. Напомним, школьник из Нижнего Тагила победил в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке» и получил один миллион рублей. Школьник из Нижнего Тагила победил в конкурсе «Большая перемена»

