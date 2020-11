Екатеринбургская гимназия вошла в ТОП-20 лучших школ России

Гимназия № 2 из Екатеринбурга попала в ТОП-20 призеров конкурса «Большая перемена», сообщают на официальном портале проекта.

Итоги были подведены в Крыму в Международном детском центре «Артек». Победителями стали 32 школьника из Екатеринбурга. Победители-учреждения получили по два миллиона рублей на развитие образовательных проектов. На конкурсе «Большая перемена» школьникам дается возможность представить проекты на актуальные темы. Мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи. Напомним, тагильский школьник также победил в конкурсе «Большая перемена», он получил один миллион рублей. Школьник из Нижнего Тагила победил в конкурсе «Большая перемена»

