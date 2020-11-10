Екатеринбургская гимназия вошла в ТОП-20 лучших школ России

Екатеринбургская гимназия вошла в ТОП-20 лучших школ России

Сегодня, 13:57ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Гимназия № 2 из Екатеринбурга попала в ТОП-20 призеров конкурса «Большая перемена», сообщают на официальном портале проекта.

Итоги были подведены в Крыму в Международном детском центре «Артек». Победителями стали 32 школьника из Екатеринбурга.

Победители-учреждения получили по два миллиона рублей на развитие образовательных проектов.

На конкурсе «Большая перемена» школьникам дается возможность представить проекты на актуальные темы. Мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.

Напомним, тагильский школьник также победил в конкурсе «Большая перемена», он получил один миллион рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
конкурстопгимназияЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы