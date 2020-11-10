Екатеринбуржец рассказал о тысяче безуспешных попыток дозвониться до поликлиники

Екатеринбуржец рассказал о тысяче безуспешных попыток дозвониться до поликлиники

Сегодня, 11:13ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге местный житель сделал более тысячи попыток дозвониться до поликлиники, но ни одна из них не увенчалась успехом, пишет E1.

Мужчина рассказал, что 26 октября получил положительный тест на коронавирус. У него был оформлен электронный больничный, который надо продлевать каждую неделю по звонку в поликлинику.

Пытаясь в очередной раз продлить его, я уже сделал 1215 попыток. Из них дозвонился только раз пять, были гудки, кто-то взял трубку и тут же скинул вызов. Всё остальное время были короткие гудки, рассказывает екатеринбуржец.

Он добавил, что уже готовится к выписке. На данный момент он ожидает результатов очередного теста.

Екатеринбуржец рассказывает, что к нему приходили специалисты и взяли два мазка. Они отметили, что если результаты будут отрицательные, то с мужчиной свяжутся и можно будет закрывать больничный. Однако прошла уже неделя, но звонка до сих пор не поступало.

Напомним, Минздрав сократил время, предназначенное на осмотр одного пациента. Это коснулось врачей ряда специальностей. Отмечается, что при нарушении временных рамок специалистов штрафовать не будут.

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