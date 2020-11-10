Екатеринбуржец рассказал о тысяче безуспешных попыток дозвониться до поликлиники

Екатеринбуржец рассказывает, что к нему приходили специалисты и взяли два мазка. Они отметили, что если результаты будут отрицательные, то с мужчиной свяжутся и можно будет закрывать больничный. Однако прошла уже неделя, но звонка до сих пор не поступало.