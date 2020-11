Клуб из Флоренции после семи туров чемпионата Италии занимает 12-ю строчку в турнирной таблице серии А.

Как сообщает “Советский спорт”, в понедельник «Фиорентина» объявила об увольнении Джузеппе Якини с поста главного тренера команды. На этой должности его заменит Чезаре Пранделли, подписавший с итальянским клубом контракт до конца текущего сезона. Отметим, что Пранделли уже руководил командой из Флоренции в период с 2005 по 2010 годы.

