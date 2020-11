Мать застреленного в Нижнем Тагиле мальчика пригрозила самосудом обвиняемому

Сегодня на очередном слушании по делу тагильчанина Александра Борисова, который обвиняется в смерти восьмилетнего мальчика, адвокат заявил об угрозах его клиенту, сообщает Е1.

Кроме того, он обвинил мать погибшего мальчика в давлении на суд. По его словам, женщина во «ВКонтакте» нецензурно назвала подзащитного и написала следующие слова: «Пусть его освободят — и тогда будет самосуд, мне проще будет жить. Убийца должен сидеть в тюрьме, сил нет уже никаких». Судья попросил мать мальчика больше не делать таких заявлений, так как это не повлияет на решение суда, а ей может повредить. При этом мать сказала, что они будут настаивать на самом суровом наказании для Борисова. Мужику 35 лет, а он не хочет за свои поступки отвечать. Сколько можно это выносить еще, он издевается над нами,говорит она. Напомним, Александра Борисова обвиняют в том, что он летом прошлого года застрелил из пневматической винтовки семилетнего мальчика. Мужчина с приятелями стреляли по банкам. Мальчик скончался в больнице спустя полгода. Обвиняемому грозит пожизненный срок заключения.

