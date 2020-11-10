Медики пожаловались на нарушение «ковидных» норм в больнице Первоуральска

В больнице «красные» зоны практически не отделены от чистых.
В письме говорится, что 6 ноября терапевтический корпус медучреждения перевели в режим госпиталя для тяжелых пациентов с COVID-19. 7 ноября в приемном покое корпуса была очередь из четырех-шести автомобилей скорой помощи в течении всего дня.
Несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию, руководство медучреждения не приняло никаких мер для защиты пациентов и медработников от COVID-19. Вход в терапевтический корпус оставался свободным, использованные СИЗы складировались перед корпусом больницы, а утилизация отходов не проводилась.
8 ноября, пациенты кардиологического отделения находились в палатах одновременно с больными коронавирусом.
Лаборатория в больнице тоже не отделена должным образом от чистой части госпиталя, там висит только полиэтиленовая пленка, которую обычно используют для ремонтов.
Автор письма опасается, что отсутствие защиты может привести к распространению инфекции по всем отделениям, в том числе и родильному.
Кроме того, работники больницы не были предупреждены об изменении условий труда. О работе с ковидными пациентами, то есть в «красной зоне», им сообщили при выходе на обычное дежурство, то есть поставили перед фактом,сообщается в письме.
В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что по данным фактам будет проведена проверка.
Напомним, в Первоуральске открыли второй госпиталь для больных коронавирусом на 160 коек.