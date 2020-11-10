Медики пожаловались на нарушение «ковидных» норм в больнице Первоуральска

Медики пожаловались на нарушение «ковидных» норм в больнице Первоуральска

Сегодня, 16:51ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сотрудники городской больницы Первоуральска, которая сейчас частично работает как госпиталь для больных COVID-19, направили в минздрав Свердловской области, прокуратуру и областное управление Роспотребнадзора жалобу на нарушение санитарных норм, сообщает Znak.com.

В больнице «красные» зоны практически не отделены от чистых.

В письме говорится, что 6 ноября терапевтический корпус медучреждения перевели в режим госпиталя для тяжелых пациентов с COVID-19. 7 ноября в приемном покое корпуса была очередь из четырех-шести автомобилей скорой помощи в течении всего дня.

Несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию, руководство медучреждения не приняло никаких мер для защиты пациентов и медработников от COVID-19. Вход в терапевтический корпус оставался свободным, использованные СИЗы складировались перед корпусом больницы, а утилизация отходов не проводилась.

8 ноября, пациенты кардиологического отделения находились в палатах одновременно с больными коронавирусом.

Лаборатория в больнице тоже не отделена должным образом от чистой части госпиталя, там висит только полиэтиленовая пленка, которую обычно используют для ремонтов.

Автор письма опасается, что отсутствие защиты может привести к распространению инфекции по всем отделениям, в том числе и родильному.

Кроме того, работники больницы не были предупреждены об изменении условий труда. О работе с ковидными пациентами, то есть в «красной зоне», им сообщили при выходе на обычное дежурство, то есть поставили перед фактом,сообщается в письме.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что по данным фактам будет проведена проверка.

Напомним, в Первоуральске открыли второй госпиталь для больных коронавирусом на 160 коек.

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