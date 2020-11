На Урале банк отказывается платить клиенту за ошибочно оформленный кредит на «Айфон»

В Екатеринбурге «Почта Банк» отказывается платить местному жителю, на которого ошибочно был оформлен кредит на семь тысяч рублей, пишет E1.

Летом мужчине после похода в магазин техники начали поступать сообщения с требованием о погашении долга, хотя никаких кредитов он не оформлял. Представитель пострадавшего в суде Дарья рассказала, что он хотел приобрести iPhone 11 Pro и наушники к нему. Мужчина оформил заказ, приехал в магазин, где ему начали предлагать дополнительные услуги. Когда ему дали на подпись договор, они были указаны в нем. Пострадавший решил отказаться от покупки и ушел, ничего не подписывая. В результате мужчина выиграл суд и должен был получить моральную компенсацию в две тысячи рублей. Однако банк не выплатил эти средства, утверждает Дарья, и подал апелляцию. Юрист говорит, что в банке настаивают на наличии договора, ссылаются на наличие подписей. Ранее екатеринбуржец хотел приобрести телефон в подарок для своей жены. Он оформил заявку на кредит через интернет-магазин «М.Видео», но вскоре отказался от покупки. Через несколько недель он начал получать СМС с требованием о погашении задолженности.

