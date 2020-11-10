На Урале банк отказывается платить клиенту за ошибочно оформленный кредит на «Айфон»

Представитель пострадавшего в суде Дарья рассказала, что он хотел приобрести iPhone 11 Pro и наушники к нему. Мужчина оформил заказ, приехал в магазин, где ему начали предлагать дополнительные услуги. Когда ему дали на подпись договор, они были указаны в нем. Пострадавший решил отказаться от покупки и ушел, ничего не подписывая.