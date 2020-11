На Урале магазин «Верный» оштрафовали за шумную приемку товара

В Екатеринбурге магазин «Верный» был оштрафован за шум при приемке товара, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты провели проверку торговой точки на основании жалобы местного жителя. Гражданин заявил, что магазин нарушает санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений, зданий, сооружений, связанные с шумом от деятельности магазина. В результате проверки установлено, что уровни шума от процесса погрузки-разгрузки товаров в дневное (с 7.00 до 23.00) и ночное время суток (с 23.00 до 7.00) не соответствуют нормативам, установленным СанПином. В отношении ООО «Союз Святого Иоанна Воина», которому принадлежит сеть магазинов «Верный», составлен административный протокол и направлен в суд. Чкаловский районный суд признал компанию виновной в совершении нарушения по статье 6.4 КоАП РФ и назначил штраф в размере 19 тысяч рублей. Кроме того, юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушения. Напомним, в Екатеринбурге «Почта Банк» был оштрафован на 200 тысяч рублей за отсутствие масок, а также термометрии в одном из отделений. В Екатеринбурге банк получил штраф за отсутствие масок и термометрии

