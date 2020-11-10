На Урале магазин «Верный» оштрафовали за шумную приемку товара

Специалисты провели проверку торговой точки на основании жалобы местного жителя. Гражданин заявил, что магазин нарушает санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений, зданий, сооружений, связанные с шумом от деятельности магазина.
В результате проверки установлено, что уровни шума от процесса погрузки-разгрузки товаров в дневное (с 7.00 до 23.00) и ночное время суток (с 23.00 до 7.00) не соответствуют нормативам, установленным СанПином.
В отношении ООО «Союз Святого Иоанна Воина», которому принадлежит сеть магазинов «Верный», составлен административный протокол и направлен в суд.
Чкаловский районный суд признал компанию виновной в совершении нарушения по статье 6.4 КоАП РФ и назначил штраф в размере 19 тысяч рублей. Кроме того, юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушения.
Напомним, в Екатеринбурге «Почта Банк» был оштрафован на 200 тысяч рублей за отсутствие масок, а также термометрии в одном из отделений.