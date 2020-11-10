На Урале врачи рассказали о состоянии полугодовалой девочки из шкафа

Руководитель «Уральского центра медиации» Ольга Махнева рассказала, что вероятнее всего опекуном будет бабушка. По ее словам, женщина имеет преимущество, так как является кровной родственницей и уже оформила временную опеку на старших детей. Однако она длится всего пол года. Уже потом суд решит окончательно, кто будет воспитывать детей.