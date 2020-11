На Урале врачи рассказали о состоянии полугодовалой девочки из шкафа

В Областной детской клинической больнице рассказали, в каком состоянии находится Полина, которую мама держала пол года в шкафу, пишет E1.

С момента поступления в больницу девочка набрала почти 1,5 килограмма. Это половина от того веса, который у нее был. Врачи отметили, что состояние ребенка стабильное. Девочка весит 4,5 килограмма. Однако выписывать Полину пока не торопятся. Решение будут принимать органы опеки Краснотурьинска. Именно они определят и дальнейшего опекуна. Руководитель «Уральского центра медиации» Ольга Махнева рассказала, что вероятнее всего опекуном будет бабушка. По ее словам, женщина имеет преимущество, так как является кровной родственницей и уже оформила временную опеку на старших детей. Однако она длится всего пол года. Уже потом суд решит окончательно, кто будет воспитывать детей. Бабушка Полины Наталья Дмитриевна рассказала, что ожидает выписки, чтобы забрать малышку, но опека ей отказала в приеме заявления. Она объяснила, что сначала должны прийти результаты генетической экспертизы, которая установит кровное родство. Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала пол года в шкафу. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы.

