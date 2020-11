Планируемое увольнение в «скорой» и отмена дистанта. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 10 ноября.

Вчера 9 ноября полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов был отправлен в отставку, а на его место был назначен министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Tagilcity.ru пообщалось с экспертами и узнало, что они думают по поводу такого решения президента Владимира Путина. Все они сошлись во мнении, что отставка Цуканова была вполне ожидаемой, так как имеется ряд проблем, которые полпреду не удалось решить, находясь на посту. По мнению политолога Антона Бондаря, есть две основных причины, с которыми может быть связана отставка — это конфликт в сквере у Театра драмы из-за возможного строительства на данной территории в 2019 году, а также ситуация с коронавирусом в регионе в 2020 году. Кроме того, эксперты солидарны и в том, что назначение Якушева вполне ожидаемо, так как он ранее был губернатором Тюменской области, он находится в связке с главами других регионов, а также очень хорошо знает округ, в котором ему предстоит работать. «Уедет с легким сердцем»: эксперты прокомментировали отставку полпреда Цуканова Сегодня замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что планируется отменить дистанционное обучение для учеников 9-11 классов. Он отметил, что в связи с предстоящими экзаменами прорабатывается возможность отмены дистанта. После этого будет решаться вопрос с остальными школьниками. Креков отметил, что изначально дистанционное обучение рассматривалось в качестве временной меры и продлевать его не планировалось. В Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для 9–11-х классов Перевод скорой помощи на аутсорсинг в Нижнем Тагиле не обошел стороной персонал станции. Сегодня в сети появилось фото приказа, в котором сказано, что с 1 февраля 2021 года из штата будут исключены должности медицинского регистратора, кладовщика, начальника технического отдела, начальника гаража, инженера по безопасности дорожного движения, диспетчера автомобильного транспорта, водителя автомобиля, механика, слесаря по ремонту автомобилей, токаря и электрогазосварщика. Сократят и автотранспортное подразделение и ремонтную базу. В Нижнем Тагиле, поселках Уралец, Новоасбест и Горноуральский, а также селе Петрокаменское будут сокращены ставки фельдшеров. В сети появился приказ об увольнении работников скорой помощи в Нижнем Тагиле В Екатеринбурге клиенты одного из отделений «Почта Банка» пожаловались в Роспотребнадзор на нарушение «антиковидных» норм. В результате после проверки банка был составлен административный протокол и направлен в суд. Причиной стало отсутствие в отделении бесконтактного термометра и повторного осмотра сотрудников в течение дня на изменение температуры тела. Кроме того, в банке не был установлен дозатор с антисептиком и дезсредство для обработки поверхностей. Отсутствовали и бактерицидные облучатели воздуха. За данные нарушения банку назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. В Екатеринбурге банк получил штраф за отсутствие масок и термометрии

