Планируемое увольнение в «скорой» и отмена дистанта. Итоги дня в Свердловской области

Вчера 9 ноября полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов был отправлен в отставку, а на его место был назначен министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Tagilcity.ru пообщалось с экспертами и узнало, что они думают по поводу такого решения президента Владимира Путина. Все они сошлись во мнении, что отставка Цуканова была вполне ожидаемой, так как имеется ряд проблем, которые полпреду не удалось решить, находясь на посту. По мнению политолога Антона Бондаря, есть две основных причины, с которыми может быть связана отставка — это конфликт в сквере у Театра драмы из-за возможного строительства на данной территории в 2019 году, а также ситуация с коронавирусом в регионе в 2020 году. Кроме того, эксперты солидарны и в том, что назначение Якушева вполне ожидаемо, так как он ранее был губернатором Тюменской области, он находится в связке с главами других регионов, а также очень хорошо знает округ, в котором ему предстоит работать.