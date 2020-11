Стали известны результаты экспертизы по конфликту в сквере у театра Драмы

Максим Шибанов, которого журналист Румянцев обвинил в нанесении вреда здоровью средней тяжести во время конфликта в сквере у театра Драмы в мае 2019 года, сообщил о результатах экспертизы, сообщает Е1.

Она показала, что ущерб здоровью, нанесенный Румянцеву, нельзя квалифицировать как среднюю тяжесть. Шибанов говорит, что Румянцев находился на больничном 21 день, поэтому и посчитал, что был ему нанесен вред средней тяжести. Однако экспертиза установила, что он был здоров уже на 16-й день. Соответственно, ему был нанесен легкий вред. Адвокат Шибанова сообщил, что экспертиза вряд ли поможет отменить уголовное дело и перевести его в административное разбирательство. Но теперь молодого человека будут судить по более легкой статье. Напомним, 7 апреля 2019 года в Екатеринбурге во время одной из первых акций в защиту сквера у Театра драмы журналист Румянцев снимал сюжет. Потом он подошел к Максиму Шибанову с просьбой дать комментарий. В результате между ними произошла перепалка, Шибанов ударил Румянцева. Шибанова обвиняют по ч. 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ударившему журналиста во время протеста в сквере екатеринбуржцу грозит тюремный срок

