Стали известны результаты экспертизы по конфликту в сквере у театра Драмы

Она показала, что ущерб здоровью, нанесенный Румянцеву, нельзя квалифицировать как среднюю тяжесть. Шибанов говорит, что Румянцев находился на больничном 21 день, поэтому и посчитал, что был ему нанесен вред средней тяжести. Однако экспертиза установила, что он был здоров уже на 16-й день. Соответственно, ему был нанесен легкий вред.