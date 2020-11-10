Свердловскую области лишили трети квот на мигрантов на следующий год

Напомним, в середине октября Свердловскстат сообщил о том, что за девять месяцев 2020 года количество мигрантов, прибывших в регион, сократилось на 10 тысяч человек. Основной причиной является то, что сюда не переехали люди из других российских регионов, а также мигранты из ближнего зарубежья.