Свердловскую области лишили трети квот на мигрантов на следующий год

В России и в частности в Свердловской области количество разрешений на временное проживание мигрантов в 2021 году сократится на треть по сравнению с 2020 годом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Количество разрешений будет уменьшено с 60 270 до 39 325. На весь Уральский федеральный округ выделено 2,5 тысячи квот на 2021 год. В этом году их было 3,6 тысячи. Свердловская область получит самое большое количество из всех — 800. Однако это на 400 меньше, чем в этом году. Напомним, в середине октября Свердловскстат сообщил о том, что за девять месяцев 2020 года количество мигрантов, прибывших в регион, сократилось на 10 тысяч человек. Основной причиной является то, что сюда не переехали люди из других российских регионов, а также мигранты из ближнего зарубежья. В Свердловской области из-за пандемии COVID-19 снизилось количество мигрантов

