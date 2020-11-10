Свердловскую области лишили трети квот на мигрантов на следующий год

Свердловскую области лишили трети квот на мигрантов на следующий год

Сегодня, 10:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В России и в частности в Свердловской области количество разрешений на временное проживание мигрантов в 2021 году сократится на треть по сравнению с 2020 годом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Количество разрешений будет уменьшено с 60 270 до 39 325.

На весь Уральский федеральный округ выделено 2,5 тысячи квот на 2021 год. В этом году их было 3,6 тысячи. Свердловская область получит самое большое количество из всех — 800. Однако это на 400 меньше, чем в этом году.

Напомним, в середине октября Свердловскстат сообщил о том, что за девять месяцев 2020 года количество мигрантов, прибывших в регион, сократилось на 10 тысяч человек. Основной причиной является то, что сюда не переехали люди из других российских регионов, а также мигранты из ближнего зарубежья.

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