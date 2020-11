Театр «Урал Опера Балет» получил четыре «Золотые маски»

Сегодня в Москве были названы лауреаты 26-й национальной театральной премии «Золотая маска». Среди коллективов Свердловской области наград удостоился театр «Урал Опера Балет», сообщает «Областная газета».

А артистов четыре премии, по две в опере и в балете. Всего на «Золотой маске» у свердловских театров было 25 номинаций, 23 из них у театра «Урал Опера Балет». В девяти категориях выдвинули оперу «Три сестры» и балет «Приказ короля», также за победу боролись два одноактных балета: «Вальпургиева ночь» и «Brahms party». В двух номинациях на конкурсе был представлен «ТанцТеатр» со спектаклем «Шопен. Carte Blanche». Из-за пандемии коронавируса в этом сезоне афиша «Золотой маски» менялась не один раз. Так как у 20 артистов «Урал Опера Балет» оказался положительный тест на коронавирус, оргкомитет премии сделал исключение и дал возможность жюри отсмотреть балеты по видео. Напомним, ювелиры из Нижнего Тагила стали призерами всероссийского конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени Денисова-Уральского «Металл, камень, идея — 2020». Тагильские ювелиры стали призерами всероссийского конкурса

