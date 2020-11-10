Театр «Урал Опера Балет» получил четыре «Золотые маски»

Всего на «Золотой маске» у свердловских театров было 25 номинаций, 23 из них у театра «Урал Опера Балет». В девяти категориях выдвинули оперу «Три сестры» и балет «Приказ короля», также за победу боролись два одноактных балета: «Вальпургиева ночь» и «Brahms party».