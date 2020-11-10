Театр «Урал Опера Балет» получил четыре «Золотые маски»

Театр «Урал Опера Балет» получил четыре «Золотые маски»

Сегодня, 19:05ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Сегодня в Москве были названы лауреаты 26-й национальной театральной премии «Золотая маска». Среди коллективов Свердловской области наград удостоился театр «Урал Опера Балет», сообщает «Областная газета».

А артистов четыре премии, по две в опере и в балете.

Всего на «Золотой маске» у свердловских театров было 25 номинаций, 23 из них у театра «Урал Опера Балет». В девяти категориях выдвинули оперу «Три сестры» и балет «Приказ короля», также за победу боролись два одноактных балета: «Вальпургиева ночь» и «Brahms party».

В двух номинациях на конкурсе был представлен «ТанцТеатр» со спектаклем «Шопен. Carte Blanche».

Из-за пандемии коронавируса в этом сезоне афиша «Золотой маски» менялась не один раз. Так как у 20 артистов «Урал Опера Балет» оказался положительный тест на коронавирус, оргкомитет премии сделал исключение и дал возможность жюри отсмотреть балеты по видео.

Напомним, ювелиры из Нижнего Тагила стали призерами всероссийского конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени Денисова-Уральского «Металл, камень, идея — 2020».

Stories:
Екатеринбург
Related news:
конкурспобедабалетЕкатеринбургопера
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы