В Екатеринбурге борются с граффити новым экологичным способом

Его сконструировали и изготовили в службе благоустройства, с его помощью коммунальные службы будут бороться с вандализмом на ограждениях и остановочных комплексах.
По словам исполняющего обязанности директора ДЭУ Ленинского района Антона Дедкова, был разработан мобильный экологический способ очистки элементов уличной дорожной сети от граффити и других надписей.
При этом используется пескоструйный аппарат с кварцевым песком, а после очистки дорожная техника его убирает.
Он отметил, что аппарат может работать при любых погодных условиях.
Замглавы Ленинского района Сергей Васильев сообщил, что остро стоит проблема надписей в центре города. Новый пескоструйный аппарат зарекомендовал себя с положительной стороны.
Мы видим, что он с легкостью убирает надписи даже с таких тяжелых поверхностей как камень,сказал Васильев.
Напомним, в начале ноября в Нижнем Тагиле вандалы изрисовали стену цирка граффити