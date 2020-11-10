В Екатеринбурге борются с граффити новым экологичным способом

В Екатеринбурге борются с граффити новым экологичным способом

Сегодня, 18:41ОбществоPhoto: ИА «Уральский меридиан»
В Екатеринбурге в арсенале ленинского дорожного эксплуатационного управления появился мобильный пескоструйный аппарат, сообщает ИА «Уральский Меридиан».

Его сконструировали и изготовили в службе благоустройства, с его помощью коммунальные службы будут бороться с вандализмом на ограждениях и остановочных комплексах.

По словам исполняющего обязанности директора ДЭУ Ленинского района Антона Дедкова, был разработан мобильный экологический способ очистки элементов уличной дорожной сети от граффити и других надписей.

При этом используется пескоструйный аппарат с кварцевым песком, а после очистки дорожная техника его убирает.

Он отметил, что аппарат может работать при любых погодных условиях.

Замглавы Ленинского района Сергей Васильев сообщил, что остро стоит проблема надписей в центре города. Новый пескоструйный аппарат зарекомендовал себя с положительной стороны.

Мы видим, что он с легкостью убирает надписи даже с таких тяжелых поверхностей как камень,сказал Васильев.

Напомним, в начале ноября в Нижнем Тагиле вандалы изрисовали стену цирка граффити

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