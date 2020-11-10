В Екатеринбурге будут судить похитительницу единорога в аэропорту Кольцово

В Екатеринбурге будут судить похитительницу единорога в аэропорту Кольцово

Сегодня, 15:14ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге перед судом предстанет девушка, похитившая мягкую игрушку единорога в Кольцово, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Москвичка зашла в магазин, положила в сумку игрушку и потом улетела в свой город.

Как сообщили в пресс-службе Управления транспортной полиции по УрФО, 26-летняя жительница Москвы совершила кражу игрушки стоимостью 12 тысяч рублей. Об инциденте 22 октября сообщила представительница павильона.

Ориентировка на подозреваемую была направлена сотрудникам транспортной полиции в Шереметьево. Злоумышленница была доставлена в дежурную часть после посадки самолета в Москве.

Единорог был изъят у девушки при личном досмотре. Она пояснила полицейским, что взяла его потому что он ей очень понравился.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Напомним, в середине октября в Асбесте 27-летний монтажник пластиковых окон совершил кражу 38 коробок шоколадных конфет и утюга. В полицию обратились представители нескольких торговых сетей, которые заявили о краже сладостей. Выяснилось, что мужчина складывает коробки с конфетами в черный пакет и уходит, не расплачиваясь. Один раз мужчина решил украсть утюг. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Похищенное он сбывал прохожим по низкой цене.

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