В Екатеринбурге будут судить похитительницу единорога в аэропорту Кольцово

В Екатеринбурге перед судом предстанет девушка, похитившая мягкую игрушку единорога в Кольцово, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Москвичка зашла в магазин, положила в сумку игрушку и потом улетела в свой город. Как сообщили в пресс-службе Управления транспортной полиции по УрФО, 26-летняя жительница Москвы совершила кражу игрушки стоимостью 12 тысяч рублей. Об инциденте 22 октября сообщила представительница павильона. Ориентировка на подозреваемую была направлена сотрудникам транспортной полиции в Шереметьево. Злоумышленница была доставлена в дежурную часть после посадки самолета в Москве. Единорог был изъят у девушки при личном досмотре. Она пояснила полицейским, что взяла его потому что он ей очень понравился. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Напомним, в середине октября в Асбесте 27-летний монтажник пластиковых окон совершил кражу 38 коробок шоколадных конфет и утюга. В полицию обратились представители нескольких торговых сетей, которые заявили о краже сладостей. Выяснилось, что мужчина складывает коробки с конфетами в черный пакет и уходит, не расплачиваясь. Один раз мужчина решил украсть утюг. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Похищенное он сбывал прохожим по низкой цене. «Сладкий вор». Уральскому монтажнику грозит до двух лет за кражу конфет и утюга

