В Екатеринбурге будут судить похитительницу единорога в аэропорту Кольцово

Напомним, в середине октября в Асбесте 27-летний монтажник пластиковых окон совершил кражу 38 коробок шоколадных конфет и утюга. В полицию обратились представители нескольких торговых сетей, которые заявили о краже сладостей. Выяснилось, что мужчина складывает коробки с конфетами в черный пакет и уходит, не расплачиваясь. Один раз мужчина решил украсть утюг. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Похищенное он сбывал прохожим по низкой цене.